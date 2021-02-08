Депутата гордумы в Ивановской области задержали по подозрению в коррупции

ТАСС, 8 февралям. Депутата гордумы в Кинешме Ивановской области, директора местного медицинского колледжа Светлану Краснову задержали по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в СК по региону.

"Информацию о задержании [Красновой] подтверждаем", - сообщила собеседница агентства, комментируя вопрос ТАСС о задержании депутата по подозрению в коррупции.

По данным СК, уголовное дело в отношении директора колледжа возбуждено по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). В ходе следствия установлено, что в июле 2020 года на остановке общественного транспорта директор медицинского колледжа и заведующая отделением "сестринское дело" этого же учебного заведения получили взятку в размере 30 тыс. рублей за поступление студента на бюджетное место первого курса колледжа.

Светлана Краснова является директором Кинешемского медицинского колледжа с 2018 года. В сентябре 2020 года была избрана депутатом Кинешемской гордумы от партии "Единая Россия", в том же году была признана в городе Женщиной года.