Следователи возбудили дело после жалоб на отсутствие транспорта в районе Набережных Челнов

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности по результатам доследственной проверки, начатой после жалоб о препятствии в организации транспортного сообщения от многодетных семей из города Набережные Челны. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК России.

"Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано открытое письмо от многодетных семей одного из районов города Набережные Челны Республики Татарстан к председателю Следственного комитета Российской Федерации. В письме граждане обратились с просьбой принять безотлагательные меры реагирования, утверждая, что местные власти препятствуют организации транспортного сообщения в районе и намеренно не исполняют решение суда", - говорится в сообщении.

Жители района считают, что таким образом нарушаются их права и законные интересы, уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее следственные органы следственного управления СКР по региону организовали доследственную проверку по обращению граждан.

"Сегодня по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Республике Татарстан тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону, речь идет о местном микрорайоне Подсолнухи, где проживают многодетные. По данным местных СМИ, один из жителей Подсолнухов сообщил, что в 2019 году Тукаевский районный суд Татарстана обязал местные власти организовать в поселке транспортное сообщение, однако с тех пор ситуация осталась прежней. Жители Подсолнухов опасаются, что суд может отсрочить исполнение своего решения, поскольку соответствующее заявление подано администрацией.

В июне 2019 года пресс-служба Следственного комитета России сообщила о начале проверки по обращению об отсутствии коммуникаций и дорог в Подсолнухах, направленному на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.