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На юго-западе Москвы загорелся склад

Возгорание локализовали на площади 800 кв. м, в ЧП никто не пострадал

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Склад горит на Синельниковской улице на юго-западе Москвы, распространение огня удалось локализовать на площади 800 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании склада поступила в 03:27 мск. "В 04:22 пожар локализован на площади 800 кв. м. Обстановка спокойная", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что дополнительные силы к месту ЧП не требуются. Людей внутри быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало.

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