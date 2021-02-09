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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре

Возгорание локализовали на площади 49 кв. м

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Частный жилой дом сгорел в Сыктывкаре, на месте пожара обнаружены тела трех человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"В 06:00 мск 9 февраля пожарно-спасательные подразделения Сыктывкара выехали на сообщение о пожаре в частном жилом доме. К моменту их прибытия дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому развитию пламени способствовало позднее обнаружение пожара. На месте пожара обнаружены трое погибших, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в 7:55 мск пожар был локализован на площади 49 кв. м, угроза распространения огня на соседние постройки устранена. Причины возгорания выясняются.

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