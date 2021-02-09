После травмирования ребенка на мотосоревнованиях под Калугой возбудили уголовное дело

ТАСС, 9 февраля. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за травмирования несовершеннолетнего участника соревнований по мотокроссу в Обнинске Калужской области. Об этом во вторник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Проведенной прокуратурой проверкой установлены нарушения в обеспечении безопасности проведения спортивного мероприятия, в связи с чем материалы проверки направлены в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

30 января во время соревнований по мотокроссу несовершеннолетний, преодолевая трамплин, потерял равновесие и упал с мотоцикла. Следовавший за ним спортсмен наехал на него. В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.