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Двое мужчин устроили стрельбу у ресторана в центре Москвы

Пострадавших нет, полиция начала проверку

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета у ресторана на Большой Пироговской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане, расположенном на улице Большая Пироговская, дом 27, строение 1, вышли на улицу и произвели несколько выстрелов в сторону проезжей части из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате стрельбы нет. Полицейские изъяли пистолет, а также четыре гильзы. "По данному факту начата доследственная проверка", - добавил он.

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