Один из участников нападения на пост ДПС в Ингушетии предстанет перед судом

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении одного из участников нападения на правоохранителей на посту ДПС в Магасе (Ингушетии) 31 декабря 2019 года, в результате чего один из полицейских погиб, направлено в Южный окружной военный суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

"Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Ингушетии, который обвиняется по ч. 2 ст. 205.5, ст. 317 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"). Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый и его сообщник в декабре 2019 года добровольно вступили в состав международной террористической организации "Исламское государство" (решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории РФ) и в дальнейшем решили совершить посягательство на жизнь правоохранителей республики. 31 декабря 2019 года злоумышленники на легковой автомашине совершили наезд на двух сотрудников полиции, находившихся на территории поста ДПС в Магасе, после чего вооруженные ножами напали на инспекторов ДПС и работника ФСБ, причинив им телесные повреждения, в результате чего один из потерпевших погиб, трое получили ранения.

Один из нападавших был ликвидирован на месте, второй получил огнестрельные ранения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.