В Домодедове задержан глава УК, подозреваемый в хищении 30 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Домодедове руководителя одной из местных управляющих компаний, который подозревается в хищении 30 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступила информация о том, что одна из местных управляющих компаний создала экономически необоснованную задолженность перед муниципальной ресурсоснабжающей организацией, тем самым совершив хищение порядка 30 млн рублей.

"Установлено, что в адрес управляющей компании от жителей и организаций в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги "отопление и горячее водоснабжение" поступило более 118 млн рублей, а управляющая компания из этих средств перечислила ресурсоснабжающей организации городского округа Домодедово на 30 млн рублей меньше, незаконно израсходовав указанные денежные средства на нужды своей компании, - сказала Петрова. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД по подозрению в совершении противоправных действий задержан 68-летний местный житель, являющийся руководителем управляющей компании".

Начальник пресс-службы подмосковного главка полиции также добавила, что при обыске в офисе компании полицейские обнаружили и изъяли бухгалтерские и другие документы, которые свидетельствуют о незаконной деятельности злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Подозреваемый находится под домашним арестом.