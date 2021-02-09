Суд в Волгограде 16 февраля продолжит рассмотрение дела об убийстве из-за ссоры в чате

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда во вторник на неделю, до 16 февраля, в связи с болезнью адвоката главного обвиняемого отложил рассмотрение дела об убийстве из-за ссоры в чате, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковкая.

"Судебное заседание в связи с болезнью адвоката подсудимого Мелконяна отложили до 16 февраля", - сказала Вальковская.

На состоявшихся ранее судебных заседаниях гособвинитель озвучил обвинительное заключение. Подсудимые высказали свою позицию по предъявленному обвинению - Арсен Мелконян признал вину частично, не отрицает нанесение удара, но не согласен с квалификацией его действий, Арман Смбатян и Анна Мелконян не согласны с предъявленным обвинением.