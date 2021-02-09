В Брянске арестовали восемь человек по делу об организации незаконной миграции

ТАСС, 9 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении восьми участников международного преступного сообщества, которые организовывали перевозку нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья на территорию РФ. К деятельности группировки могут быть причастны более 15 человек, сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа".

"Пресечена деятельность международного преступного сообщества. Его участники подозреваются в организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации <…> Восьми подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в несколько группировок входили минимум 15 человек, которые искали нуждающихся в работе граждан из стран ближнего зарубежья и организовывали их перевозку на территорию Российской Федерации. Для этого мигранты должны были заплатить около $350.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанных в Брянске поймали с поличным при перевозке 12 мигрантов. "Одновременно полиция провела задержания предполагаемого организатора и других соучастников на территории Брянска, Клинцовского района Брянской области, а также в Московской области", - уточнила она.

По информации "МВД-Медиа", в операции задействовали силы региональных УМВД, Росгвардии и погрануправления ФСБ, в том числе беспилотные летательные аппараты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (Создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом), ч. 2 ст. 210 (Участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).