В Ленобласти спасатели сняли с треснувшего льда на Финском заливе 14 рыбаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели доставили на берег 14 рыбаков, которые оказались отрезанными от земли на треснувшей льдине в акватории Финского залива в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"На место выехали спасатели. В настоящее время рыбаков уже сняли и доставили на берег. Всего их 14 человек", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел во вторник днем в акватории Финского залива в Ломоносовском районе. По данным ведомства, лед на заливе треснул и рыбаки не могли самостоятельно добраться до берега.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

В понедельник в региональном главке МЧС предупреждали, что в Ленинградской области ожидаются сильные морозы, а во вторник ночью и утром температура воздуха может опускаться до минус 25 градусов.