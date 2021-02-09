В КЧР возбудили дело в отношении жителя, оправдывавшего идеологию нацизма

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в соцсетях поддерживал идеологию нацистов и отрицал массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). С 2017 по 2020 годы подозреваемый на своей личной странице в социальной сети размещал материалы, содержащие отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, одобрение совершенного нацистами насилия и мировоззрения идеологов нацизма", - говорится в сообщении.

Как сообщается, поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-разыскной деятельности ПУ ФСБ России по КЧР. В рамках расследования уголовного дела принимается комплекс необходимых мер, направленных на установление обстоятельств преступления.