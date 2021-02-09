{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казани прокуратура проверяет информацию о полученных детьми травмах в батутном центре

По информации местных СМИ, трое несовершеннолетних гостей праздника получили компрессионный перелом позвоночника

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Казани начала проверку данных о получении тремя детьми травм в батутном центре. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По информации местных СМИ, в батутном центре отмечали день рождения ребенка, и трое несовершеннолетних гостей праздника получили компрессионный перелом позвоночника.

"Прокурору Казани Олегу Дроздову поручено организовать проверку информации о том, что в батутном центре трое детей получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Прокуратура вместе со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги
РоссияТатарстан
В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 млн рублей со вкладов
Женщина присвоила деньги 20 клиентов банка
Читать полностью