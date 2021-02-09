В Казани прокуратура проверяет информацию о полученных детьми травмах в батутном центре

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Казани начала проверку данных о получении тремя детьми травм в батутном центре. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По информации местных СМИ, в батутном центре отмечали день рождения ребенка, и трое несовершеннолетних гостей праздника получили компрессионный перелом позвоночника.

"Прокурору Казани Олегу Дроздову поручено организовать проверку информации о том, что в батутном центре трое детей получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Прокуратура вместе со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.