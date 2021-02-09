В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 млн рублей со вкладов

УФА, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшей сотрудницы банка в городе Туймазы в Башкирии, которая обвиняется в хищении более 13 млн рублей со вкладов 20 клиентов. Она выпускала банковские карты на имя владельцев счетов и снимала деньги, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Возбуждено 20 уголовных дел в отношении 35-летней бывшей сотрудницы одного из местных отделений банка по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая, работавшая клиентским менеджером банка, выпускала карты на имя вкладчиков и снимала деньги в банкоматах или совершала переводы на свой счет. В общей сложности от ее рук пострадали 20 человек, внесших деньги на депозит на долгий срок, сумма ущерба превысила 13,4 млн рублей.

"Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. Преступные факты были выявлены службой безопасности после того, как один из вкладчиков обнаружил отсутствие на счету денежных средств. Подозреваемая созналась в содеянном и возместила часть причиненного ущерба", - добавили в СК.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, с обвиняемой проводятся следственные действия, допрашиваются сотрудники банка и потерпевшие.