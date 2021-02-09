Трое жителей Саратовской области осуждены за хищение продукции с оборонного предприятия

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Балаковский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно трех жителей Саратовской области за хищение продукции с участвующего в выполнении государственного оборонного заказа предприятия. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном региональным УФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к хищению продукции одного из предприятий в г. Балаково, участвующего в выполнении государственного оборонного заказа. Так, группа из трех граждан в составе сотрудника предприятия, действующего и бывшего сотрудников ЧОП, осуществляющего его охрану, в январе и феврале 2020 года похитили углеродную продукцию, используемую в оборонной промышленности, авиации и космической отрасли общей стоимостью более 2 млн рублей", - сказано в релизе.

Выяснилось, что сотрудник предприятия выносил из цеха продукцию и прятал ее на территории завода. Охранник отключал систему видеонаблюдения, выносил похищенное за пределы завода и передавал третьему участнику.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража). В ходе следствия обвиняемые признали свою вину и каждый из них получил 2 года условно и штраф в размере 40 тыс. рублей.