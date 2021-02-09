Информация о "минировании" нескольких объектов в Подмосковье оказалась ложной

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Информация о заложенных взрывных устройствах на железнодорожной станции "Люберцы-1" и школах в подмосковных Люберцах оказалась ложной. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее во вторник поступили анонимные сообщения о "минировании" железнодорожной станции "Люберцы-1", двух гимназий и десяти школ. Позже аналогичные сообщения поступили также еще в 11 школ, в том числе гимназию, два лицея и одну частную школу.

"В данный момент проверка объектов в Люберцах завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

8 февраля сообщение в одной из социальных сетей об угрозе взрыва стало причиной массовой эвакуации школ в разных регионах России. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было. В ряде школ была проведена эвакуация в целях безопасности.