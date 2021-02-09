В Тверской области задержали предполагаемого убийцу 13-летней девочки

ТАСС, 9 февраля. Житель Нелидова Тверской области задержан по подозрению в убийстве без вести пропавшей 13-летней девочки, тело которой ранее было обнаружено в одной из квартир города. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК РФ по Тверской области в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам убийства 13-летней девочки и совершения кражи (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ), задержан 33-летний житель города Нелидова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 33-летний житель Нелидова, находясь в квартире по месту своего жительства, задушил дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры. Сотрудниками СК и МВД проведен поквартирный обход дома, в котором проживала девочка, с целью установления свидетелей и очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по телу погибшей и судебной молекулярно-генетической экспертизы по изъятым предметам и объектам.

Мужчину, подозреваемого в совершении преступлений, объявляли в федеральный розыск. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Как сообщалось ранее, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней девочки. 8 февраля в одной из квартир города Нелидова было обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело.