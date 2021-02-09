В Кабардино-Балкарии поиски мальчика, пропавшего 7 месяцев назад, результатов не дали

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели без результатов завершили поиски пропавшего мальчика из автомобиля, который упал в реку в Кабардино-Балкарии (КБР) 30 июня прошлого года. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС России Кантемир Беров.

Ранее во вторник сообщалось, что 9 февраля на поиски вышли более 160 человек. 30 июня 2020 года с автодороги в ущелье реки Баксан между городом Тырныаузом и селением Былым сорвался автомобиль ВАЗ-2109. В машине находились три человека. Автомобиль с телами двух людей позже нашли.

"По состоянию на 18:15 9 февраля работы по поиску мальчика 2006 года рождения в Эльбрусском районе завершены. Была обследована береговая линия от города Тырныауза до селения Былым и акватория реки Баксан по течению. Поиски результатов не дали", - сказал Беров.

К поисковым работам привлекли 79 сотрудников ГУ МЧС России по КБР и один беспилотный летательный аппарат, 10 спасателей противопожарной службы, а также пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также в поисках участвовали сотрудники полиции, работники администрации Эльбрусского района, добровольцы и волонтеры.