В Самаре проводится доследственная проверка по факту смерти двух девочек

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Доследственная проверка организована после смерти двух девочек в Самаре, сообщили в прокуратуре Самарской области, которая контролирует ход расследования.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, тела двух девочек нашли во вторник в Железнодорожном районе города. "Тела двух девочек нашли сегодня около дома на Киевской улице в Самаре", - сказал собеседник.

По данным департамента образования администрации Самары, девочки учились в шестом классе и были одноклассницами. "Они были отличницами, на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состояли", - рассказали там. При этом во вторник до происшествия девочки посетили занятия в школе. По данным местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев, дети погибли днем примерно в 14:30.

Полиция и региональное следственное управление СК РФ не раскрывают подробности инцидента, в Следственном комитете сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.