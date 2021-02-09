СК возбудил дело после возгорания кровли в школе под Саратовом

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности после возгорания крыши здания, в котором располагались детсад и школа в Саратовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее причинение крупного ущерба")", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным следствия, с 4 по 9 февраля в школе в рабочем поселке Екатериновка Саратовской области проводились работы по демонтажу части системы отопления на чердаке здания школы.

"В связи с допущенными нарушениями правил безопасности при проведении данных работ, выполняемых с применением газосварочного оборудования, произошло возгорание кровли общей площадью 870 квадратных метров. В результате пожара кровля здания школы полностью уничтожена огнем", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что материальный ущерб от пожара составил 2,5 млн рублей. "Следователями СК изымаются необходимые документы, проводится опрос персонала школы и сотрудников районной администрации, а также лиц, проводивших работы по демонтажу системы отопления", - добавили в пресс-службе.