В лесу под Петербургом нашли два пакета с человеческими останками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Пакеты с останками человеческого тела нашли в лесополосе между поселками Матокса и Лехтуси в Ленинградской области, подозреваемый в убийстве установлен, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня ночью между Матоксой и Лехтуси в лесополосе обнаружены части женского тела, упакованные в два полиэтиленовых пакета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник поступило сообщение о пропаже женщины во Всеволожском районе Ленинградской области. После этого к волонтерам, которые занимаются поисками пропавших людей, обратилась гражданка, сообщившая, что она видела указанную женщину в доме в Мурине.

Как было установлено в ходе проверки информации, мужчина позвал пропавшую к себе в гости, между ними произошел конфликт и он убил женщину, после чего расчленил ее тело и вывез в лес. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал останки в лесу.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.