Мосгорсуд назначил психиатрическую экспертизу американцу Риду, напавшему на полицейских

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил психолого-психиатрическую экспертизу студенту из США Тревору Риду, который ранее был осужден за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По уголовному делу в отношении Т. Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза. После возвращения материалов дела в суд стороны будут извещены о дате и времени рассмотрения дела", - сообщили в пресс-службе. В среду в Мосгорсуде должно было пройти заседание по жалобе на приговор Риду. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в Мосгорсуд приехал посол США Джон Салливан.

Головинский суд Москвы признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), назначил ему наказание в виде девяти лет колонии и постановил взыскать с него 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. В отношении него было возбуждено уголовное дело, он был арестован. После оглашения приговора судом первой инстанции Рид подал жалобу на свой приговор.