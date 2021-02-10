Роспотребнадзор начал проверку после вспышки кишечной инфекции в детском саду в Якутске

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию после поступления информации о выявлении случаев заражения острой кишечной инфекцией в детском саду в столице республики, об этом в среду сообщается на сайте ведомства. За медицинской помощью обратились 11 воспитанников.

Накануне из медицинских организаций Якутска поступила информация "о выявлении случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди детей", посещающих группу раннего возраста детского сада.

"По данному факту незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование <...> В результате проверки выявлены нарушения дезинфекционного, санитарно-гигиенического режимов. Деятельность группы приостановлена. Проведена заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.

Также находятся в работе пробы готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды на микробиологические и вирусологические исследования, идут исследования биологического материала сотрудников и заболевших детей на наличие возбудителей кишечной инфекции. "У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, состояние удовлетворительное, госпитализированных нет <...> Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка после обращения в медучреждения 11 воспитанников детского сада. "В ходе проверки, в том числе с привлечением специалистов, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, проверен поставщик продуктов питания для дошкольного учреждения", - сказали в прокуратуре.