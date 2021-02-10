{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительницу Тверской области арестовали за попытку убить своего сына

Попытку задушить подростка пресекла его бабушка

ТАСС, 10 февраля. Суд по ходатайству следователей арестовал жительницу города Старица Тверской области, обвиняемую в покушении на убийство своего 17-летнего сына с инвалидностью. Попытку задушить ребенка предотвратила его бабушка, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали 9 февраля, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). По данным следователей, 12 декабря 2020 года женщина, находясь дома, пыталась задушить сына подушкой.

Теги
РоссияТверская область
В центре Москвы водитель автомобиля наехал на пешеходов
Пострадали два человека
Читать полностью