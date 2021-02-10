Самолет Москва - Махачкала совершил вынужденную посадку в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил в среду вынужденную посадку в Волгограде из-за того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:42 мск по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказала Голодова.

По ее словам, на место стоянки воздушного судна прибыли сотрудники медслужб аэропорта и города. "Пассажир передан в медучреждение. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 13:57 мск", - уточнила пресс-секретарь волгоградского авиаузла.