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Самолет Москва - Махачкала совершил вынужденную посадку в Волгограде

Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие пассажира

ВОЛГОГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил в среду вынужденную посадку в Волгограде из-за того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:42 мск по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказала Голодова.

По ее словам, на место стоянки воздушного судна прибыли сотрудники медслужб аэропорта и города. "Пассажир передан в медучреждение. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 13:57 мск", - уточнила пресс-секретарь волгоградского авиаузла.

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