В Саратове мать, бросившую младенца на улице, осудили на 1 год 2 месяца колонии-поселения

САРАТОВ, 10 февраля. /ТАСС/. В Саратове суд вынес приговор женщине, которая выбросила тело новорожденного ребенка на улицу. Мать приговорили к 1 году 2 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"35-летняя ранее судимая жительница Саратовского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в распространенном сообщении.

В марте прошлого года ТАСС сообщал, что следователи начали проверку после того, как в Саратове местная жительница нашла на улице тело новорожденной девочки. Прохожая обнаружила возле заброшенного сарая пеленки, в которые завернули тело девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Как выяснили следователи, мать ребенка, находившаяся на позднем сроке беременности, гостила у подруги, у нее дома она и родила девочку. Вместо обращения к медикам, женщины отправились во вторую квартиру подруги. Там они искупали малышку, а через непродолжительное время обнаружили, что девочка перестала подавать признаки жизни. Роженица испугалась ответственности за произошедшее и оставила пакет с телом на улице, где спустя несколько дней его обнаружила прохожая.

"Личность роженицы была установлена в ходе следственных действий. На предварительном следствии и в суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - уточняется в сообщении.