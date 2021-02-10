В Чувашии осудили жителей Владимирской области за кражу икон из монастыря

ТАСС, 10 февраля. Моргаушский районный суд Чувашии приговорил двух жителей Владимирской области к 2 и 4,5 года колонии строгого режима за кражу икон из Александро-Невского мужского монастыря на территории республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой МВД по региону.

"Похитившему иконы 50-летнему жителю Владимирской области назначено лишение свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено еще до проникновения в монастырь. 54-летний сообщник осужден на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Кража шести икон из Александро-Невского мужского монастыря произошла в августе прошлого года. Мужчина разбил окно и проник в один из храмов обители, там он выломал святыни. Его сообщник ждал за пределами монастыря на автомобиле, на котором вывезли иконы.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Моргаушского района установили, что мужчина побывал в храме накануне кражи и сделал несколько фотографий святынь. Мужчины были задержаны оперативниками во Владимирской области. Три похищенные иконы изъяли из автомобиля одного из них, оставшиеся святыни нашли в канаве. Сообщники выбросили их, посчитав не имеющими ценности.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчины были заключены под стражу. Иконы в декабре прошлого года руководство МВД по Чувашии вернуло в монастырь.