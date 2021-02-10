В Брянской области задержали мужчину, который угрожал гранатой сотрудникам полиции

ТАСС, 10 февраля. Уголовное дело возбудили в отношении 56-летнего жителя Брянска, который угрожал сотрудникам полиции взрывом гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области оперативно установили личность злоумышленника и задержали 56-летнего жителя Бежицкого района Брянска. <…> В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером 5 февраля мужчина позвонил в УМВД России по Брянской области с угрозой взорвать гранату. По его словам, причиной этого стала неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов.

Уточняется, что при обыске в квартире подозреваемого опасных предметов не обнаружили. Задержанному грозит наказание в виде штрафа до 700 тыс. рублей либо лишения свободы сроком до пяти лет.