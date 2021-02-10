Нижегородская область направила заявку на создание в регионе карбонового полигона

ТАСС, 10 февраля. Заявка на создание в Нижегородской области карбонового полигона, на котором будут проводиться исследования по созданию технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы, направлена в Минобрнауки РФ. Об этом сообщила журналистам на брифинге ректор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Елена Загайнова.

"Мы вместе с губернатором региона подали заявку на создание такого полигона. <...> [По программе развития карбоновых полигонов] должны быть покрыты разные регионы России, в том числе и центральные. У университета есть несколько хороших площадок, расположенных как в городе, так и в лесистой части региона", - отметила Загайнова.

По ее словам, в настоящее время ученые разрабатывают новые системы для определения содержания углекислого газа и кислорода в воздухе. "Не все системы для детекции еще разработаны, поэтому поле для работы ученых есть", - отметила ректор.

Первый полигон для расчета углеродного баланса был открыт в сентябре 2020 года в Калужской области. В третьем квартале 2021 года планируется запуск полигонов еще в ряде регионов, в том числе Калининградской и Сахалинской областях, Республике Чечня. На таких полигонах будут апробированы технологии эмиссии парниковых газов и поглощения.