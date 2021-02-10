Пожар в одноэтажном здании рядом с гостиницей в деревне Вележево потушен

ТАСС, 10 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании рядом с гостиницей "Ясно Поле" в деревне Вележево в Тульской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, произошло возгорание в одноэтажном здании рядом с гостиницей, оно ликвидировано до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар начался в гостинице "Ясно Поле", его точная площадь устанавливается. Ранее сообщалось, что пожар начался в гостинице «Ясно Поле», его точная площадь устанавливается. Как уточнил ТАСС представитель гостиницы, в результате пожара сгорел гостевой дом, никто не пострадал.

Экопарк «Ясно Поле» располагается в Ясногорском районе Тульской области рядом с деревней Вележево, в 120 км от Москвы. В инфраструктуру экопарка входят гостевые дома, гостиница, сезонные кафе, образовательный центр.