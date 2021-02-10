Полицейские установили местонахождение обвиняемого в убийстве учительницы в Воронеже

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, который обвиняется в убийстве 47-летней учительницы одной из воронежских школ. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области установлено местонахождение обвиняемого в совершении убийства 47-летней женщины, тело которой 2 февраля текущего года с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа", - сказала она.

По словам Волк, в ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий.

В пресс-службе СК России подтвердили ТАСС информацию о задержании подозреваемого в убийстве учительницы. "В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено, в настоящее время он задержан и доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полицейские во взаимодействии с сотрудниками регионального СУ СК установили причастность к совершению данного преступления 31-летнего мужчины, который был объявлен в федеральный розыск. Вечером 2 февраля 2021 года около кафе на Московском проспекте в Воронеже было обнаружено тело 47-летней учительницы. По данному факту возбуждены уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей"). Установлено, что мужчина ранил женщину ножом в голову, шею, грудную клетку, от чего она умерла на месте. Также он похитил ее сумку с деньгами и сотовый телефон.