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В Тихом океане у Новой Каледонии зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,6

Угрозы цунами нет, сообщили в Национальном центре предупреждения о цунами США

ТАСС, 11 февраля. Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 6,6 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 530 км к востоку от административного центра Новой Каледонии города Нумеа, где проживают около 93 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил об отсутствии угрозы цунами после этого землетрясения.

Ранее в среду, согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в этом районе произошли еще несколько сильных подземных толчков магнитудой от 6,0 до 7,2. Национальный центр предупреждения о цунами США издал предостережение об угрозе цунами, которое впоследствии было отменено.

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