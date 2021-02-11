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В Иркутске перекрыли канал поставки наркотиков

Изъято более 7 кг запрещенных веществ

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Иркутскую область перекрыли сотрудники правоохранительных органов, в Иркутске задержаны двое студентов, которые входили в группу сбытчиков. У задержанных изъято более 7 кг наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Полиция на транспорте перекрыла канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Иркутскую область. Правоохранители в городе Иркутске обнаружили склад наркотических средств и задержали двоих "закладчиков". По версии полиции, двое студентов 19 лет входили в состав группы сбытчиков наркотиков через сеть интернет. На территории Иркутска и Иркутской области обнаружено большое количество подготовленных закладок", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства задержанных изъято несколько пакетов с гашишем общей массой 7 кг, наркотик ЛСД, нанесенный на два листа бумаги, два пакета с кокаином массой более 40 г, электронные весы и упаковочный материал. Кроме того, в Иркутске и прилегающих районах полицейские обнаружили более 50 закладок с наркотиками.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Молодые люди отправлены под домашний арест. Продолжается работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности.

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РоссияИркутская область
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