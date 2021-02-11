Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на севере Москвы

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в 14-этажном жилом доме в Большом Коптевском проезде, 8, поступила в 05:01 мск. Возгорание происходило в квартире на четвертом этаже, горели личные вещи и мебель на площади 40 кв. м.

"В горящей квартире в очаге пожара был обнаружен один человек, он погиб. С вышележащих этажей было спасено два человека. Еще два человека пострадали, они были переданы медикам", - сказали в пресс-службе.

Всего из подъезда были эвакуированы 25 человек, в том числе четверо детей. Все они были размещены в находящемся поблизости социальном учреждении и в прибывшем к месту пожара автобусе. Сейчас пожар потушен.