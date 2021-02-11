В Подмосковье возбуждено дело о крупном мошенничестве с туристическими путевками

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция Московской области возбудила уголовное дело в отношении туристического агента по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом говорится в постановлении о возбуждении дела, с текстом которого ознакомился корр. ТАСС.

"16 октября прошлого года неустановленное следствием лицо, действуя от имени ИП Овсяник О. Э., под видом добросовестного оказания туристических услуг, обязалось предоставить [семейной паре из РФ] бронирование, оплату, получение и передачу документов для туристической поездки в Мальдивскую Республику стоимостью более 289 тысяч рублей. Однако турфирма не исполнила взятые на себя обязательства, в связи с чем в январе этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - отмечается в постановлении.

Адвокат одного из потерпевших по делу Александр Карабанов уточнил в беседе с ТАСС, что дело возбуждено пока по одному эпизоду мошенничества. "Такая туристическая пирамида - это новая форма мошенничества, которая появилась у нас в стране сравнительно недавно", - отметил он. По его данным, на турагента Овсяник в конце 2020 года в полицию было подано несколько заявлений от потерпевших.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.