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СК возбудил дело из-за развратных действий учителя в школе в Петербурге

В соцсетях ранее появилось видео, на котором мужчина пристает к школьнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении школьного учителя из Санкт-Петербурга. Его подозревают в совершении развратных действий со школьницей. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"), в отношении учителя одного из учебных заведений города", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что он неоднократно совершал развратные действия в отношении ученицы.

Дело возбудили после проверки видеозаписи, которая ранее появилась в СМИ и социальных сетях. На видео было запечатлено, как мужчина пристает к школьнице. Пользователи соцсетей сообщали, что на ролике изображен учитель ОБЖ.

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