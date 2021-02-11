В Самаре ликвидировали пожар на складе по фасовке сладостей

САМАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Пожар на самарском складе по фасовке восточных сладостей ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 19:02 (18:02 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщение о возгорании на складе по фасовке сладостей в Самаре поступило в 14:20 (13:20 мск). Изначально площадь пожара составляла 200 кв. метров с частичным обрушением кровли на площади 100 кв. метров. Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили об увеличении площади обрушений до 500 кв. метров. Пожар тушили 106 человек и 31 единица техники. В 15:05 мск была объявлена локализация на площади 100 кв. метров.