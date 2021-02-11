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В Подмосковье проверяют ж/д станцию Люберцы-2 после сообщения о "минировании"

На месте работают сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и правоохранители проверяют железнодорожную станцию Люберцы-2 после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступил анонимный звонок от неизвестного, что на железнодорожной станции Люберцы-2 заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб и правоохранители, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее, 9 февраля неизвестные сообщали о "минировании" железнодорожной станции Люберцы-1 и порядка 20 школ. После проверки ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было.

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