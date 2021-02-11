Бастрыкин взял под контроль проверку работы "мусорных" коллекторов в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. После жалоб новгородцев на телефонные атаки коллекторов из Москвы региональный СК начал проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ее под контроль центрального аппарата, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Накануне на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что сотрудники коммунальных служб в Новгородской области выбивают долги за вывоз мусора с граждан с помощью коллекторов вместо того, чтобы решить проблему правовыми методами <...> При этом директор компании по вывозу мусора не отрицает, что действительно заключил договор с коллекторским агентством. По данному факту следственными органами СК России по Новгородской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, у которых заключен контракт на вывоз мусора с компанией "Экосити", регулярно поступают угрозы о выселении и даже расправе. Такие сообщения и звонки поступают не только действительным должникам, но и тем, кто регулярно платит за вывоз мусора и долгов перед организацией не имеет. По данным агентства, количество звонков за день может достигать десятка, в то время как по закону коллекторы имеют право на один разговор в день, не более двух в неделю и не более восьми в месяц.

Руководство компании "Экосити" не отрицает факт заключения агентского договора на оказание услуг по возврату долгов со столичной фирмой "Росдолг". Необходимость столь веских шагов в "Экосити" объяснили растущим количеством злостных неплательщиков и растущими убытками, которые на данный момент насчитывают более 70 млн рублей.