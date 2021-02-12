В Приморье задержали подозреваемого в нападении на полицейского во время акции протеста

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция Приморья задержала подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции во Владивостоке 23 января, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В конце января ведомство возбудило несколько уголовных дел по фактам нападения на сотрудников органов внутренних дел во время несанкционированной акции в центре Владивостока 23 января. Двое подозреваемых были задержаны ранее.

"Во Владивостоке по подозрению в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы во время несанкционированного митинга на улице Светланской 23 января задержан местный житель. На протяжении двух недель мужчина скрывался от органов следствия, меняя место жительства. Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали его. В настоящее время 46-летний житель дальневосточной столицы доставлен в СУ СК России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Российское законодательство предусматривает ответственность по этой статье в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Несанкционированная акция прошла во Владивостоке 23 января. Митингующие собрались на центральной площади города и двинулись колонной по улицам. По данным властей, в митинге приняли участие около 300 человек, в шествии - до 500. В ходе него группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц города и перекрыла движение автотранспорта, по этому факту также возбуждено уголовное дело. В ходе акции сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе 12 несовершеннолетних жителей Владивостока. По данным уполномоченного по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, после составления протоколов об административном правонарушении всех подростков отпустили.