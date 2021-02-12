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Метель привела к росту числа ДТП на дорогах Москвы

В настоящее время в столице пробки оцениваются в семь баллов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Количество ДТП на дорогах Москвы выросло в пятницу из-за метели, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На дорогах Москвы наблюдается рост числа ДТП. Основной проблемой стали накат и гололед", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, за последний час произошло много небольших аварий, повлиявших на движение в городе. Так, на пересечении Красной Пресни и Малой Грузинской улиц столкнулись автобус и легковушка. Никто не пострадал. Еще одна авария произошла на внешней стороне МКАД в районе 102-го километра. Столкнулись два автомобиля, без пострадавших. Движение перекрыто по двум полосам, образовалась пробка длинной до четырех километров.

Как передает корреспондент ТАСС, еще одно ДТП произошло на Лужнецком мосту в сторону области. Для движения открыта лишь одна полоса, образовалась пробка.

По данным "Яндекса", в настоящее время в столице заторы оцениваются в семь баллов. Как предупреждали в МЧС, непогода в Московском регионе продлится до субботы.

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