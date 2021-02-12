Словения выдала России экс-министра правительства Дагестана, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан Нариман Гаджиев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, экстрадирован из Словении в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Словения экстрадировали в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан Наримана Гаджиева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления")", - сообщили в ведомстве. В сопровождении сотрудников ФСИН России Гаджиев будет доставлен в Москву.

В 2012 году Министерству по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана было выделено более 2 млн рублей на реализацию программы по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ в целях укрепления взаимопонимания между народами Российской Федерации, формирования позитивного имиджа Республики Дагестан на 2013 год.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев "вступил в преступный сговор с генеральным директором общества "Спектр" на хищение чужого имущества". "После этого они заключили государственные контракты на создание информационных документальных фильмов, а в последующем представили в Министерство по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан документальные фильмы и программы на DVD- дисках, которые ранее были изготовлены другими лицами", - сообщили в Генпрокуратуре. Они подписали фиктивные акты сдачи-приемки работ и похитили бюджетные средства, причинив ущерб министерству в особо крупном размере.

Гаджиев скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали на территории Словении. Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен.