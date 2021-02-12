Ветеран Артеменко заявил, что оскорбления Навального могут довести его до смерти

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ветеран Игнат Артеменко написал в суд, что оскорбления Алексея Навального могут довести его до смерти, передает корреспондент ТАСС.

"Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный", - говорится в нотариально заверенном заявлении Артеменко, зачитанном в суде прокурором.

Ветеран также просил освободить его от участия в судебном заседании в связи с опасностью заразиться коронавирусом. В свою очередь Навальный поставил под сомнение подлинность заявления Артеменко в связи с тем, что оно содержит канцелярские выражения, является очень пространным и не соотносится с состоянием здоровья 95-летнего ветерана. Подсудимый также высказал сомнения, что оглашенные прокурором показания Артеменко, являются компиляцией из его автобиографии, написанной в 70-х годах.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram и в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.