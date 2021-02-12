В Электроуглях произошел пожар в лакокрасочном цехе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в лакокрасочном цехе в Электроуглях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около 13:00 мск произошел пожар в четырехэтажном панельном здании в Электроуглях. По предварительным данным, горит лакокрасочный цех на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания устанавливается.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ подтвердили факт пожара. По данным ведомства, из здания до прибытия пожарных были эвакуированы люди, их количество устанавливается. К тушению привлечены 56 человек и 17 единиц техники.

В новость внесены изменения (14:27 мск) - добавлены подробности по тексту.