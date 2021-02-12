Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра спорта Ингушетии

МАГАС, 12 февраля. /ТАСС/. Прокуратура РФ утвердила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кисловодский городской суд.

По данным следствия, обвиняемый в 2020 году совместно со своим сыном совершил вымогательство денежных средств в сумме более 1 млн рублей у жителя Ставропольского края. В отношении второго злоумышленника дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.