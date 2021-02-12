Пожар на котельной склада ГСМ в Красноярске ликвидирован

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Пожар на котельной склада горюче-смазочных материалов в Советском районе Красноярска ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"23:54 (19:54 мск) ликвидация пожара", - сказал представитель ведомства.

Пожар по адресу: улица Пограничников, д. 44, стр. 3, произошел днем в пятницу. По информации краевой прокуратуры, пожару на складе предшествовал взрыв. По информации МЧС, произошло частичное обрушение здания. Один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами рук второй степени.

Пожар был локализован на площади 200 кв. м. На месте пожара работали 80 человек и 29 единиц техники.