Заместитель мэра Сибая подозревается в мошенничестве

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании полученных преступным путем денег возбуждены в отношении заместителя мэра башкирского Сибая и его сообщника - местного предпринимателя. Преступления касаются строительства дорог, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в субботу.

"Следственным подразделением отдела МВД России по городу Сибаю по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и регионального управления ФСБ России возбуждены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительная сумма ущерба, причиненная городу, на сегодняшний день составила более 5 млн рублей. Следствие устанавливает, кто, кроме заместителя мэра и руководителя коммерческой организации, может быть причастен к хищениям", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, подозреваемые заключили несколько муниципальных контрактов на строительство дорог в городе. Далее чиновник подписал документы о приемке работ, которые не были выполнены в полном объеме. "Полученные из бюджета деньги были в дальнейшем обналичены через расчетные счета знакомых 48-летнего руководителя строительной фирмы. Оперативникам и следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить круг лиц, которые могли быть замешаны в хищении бюджетных средств", - добавили в МВД.

Уголовные дела возбуждены за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1) и мошенничество (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.