Обнаружено тело второго погибшего при обрушении кровли ангара в Калужской области

ТАСС, 13 февраля. Спасатели нашли тело второго погибшего в результате обрушения крыши ангара в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:55 при проведении работ по разбору завалов, к сожалению, обнаружено тело второго погибшего", - сказали в пресс-службе.

Частичное обрушение кровли произошло в субботу в ангаре площадью 50 на 100 кв. м, расположенном в городе Людинове. Изначально сообщалось, что погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.

По факту гибели 60-летнего мужчины следователи проводят проверку. По информации следственного управления СК России по региону, здание ангара использовал один из местных жителей в качестве автомастерской, под завалами, предположительно, мог находиться сын погибшего.