На востоке Франции при падении со скалы погибла лыжница

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Французская жандармерия сообщила о гибели 45-летней лыжницы в результате падения со скалы в департаменте Верхняя Савойя на востоке страны.

"Инцидент произошел в субботу около 12:40 по парижскому времени. 45-летняя лыжница упала с вершины высотой 50 м", - заявили в высокогорной жандармерии Монблана. ЧП произошло в долине Бармрус, расположенной на территории коммуны Пасси.

По данным жандармерии, причиной падения лыжницы стала потеря равновесия в результате схода снежного покрова. На место инцидента оперативно прибыли врачи, однако к тому моменту женщина умерла.

В связи с началом школьных каникул французские спасатели предупреждают всех, кто планирует отправиться в горную местность, о высоком риске схода лавин в департаментах Верхние Альпы и Верхняя Савойя.