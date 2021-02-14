Режим повышенной готовности ввели в низовьях Дона из-за подтопления населенных пунктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Азовского района Ростовской области ввели режим повышенной готовности для населенных пунктов на берегу Дона и на побережье Азовского моря из-за резкого подъема воды. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе района.

Ранее информация о подтоплении домовладений в станице Елизаветинской появилась в социальных сетях. Люди делятся фотографиями вмерзших в лед автомобилей. Отмечается, что вода также затопила огороды и гаражи.

"С 03:00 мск постановлением главы администрации района объявлен режим повышенной готовности для нескольких населенных пунктов на берегу реки Дон и на побережье Азовского моря <…> Подъем воды наблюдался в течение пяти-шести часов. В основном затопило огороды", - сказал представитель районной администрации.

Собеседник агентства отметил, что введенный режим предусматривает готовность сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС, а также пунктов временного размещения граждан. "Школьный транспорт также в состоянии повышенной готовности, плюс есть такая позиция как лодки, которые в случае необходимости могут быть задействованы для эвакуации людей", - сказали в пресс-службе.

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ростова-на-Дону сообщают, что повышение уровня воды в устье Дона стало следствием сильного западного и юго-западного ветра. "Уровни воды достигли неблагоприятных и опасных уровней, однако угрозы подтопления жилых домов нет. Ситуация на контроле", - говорится в распространенном сообщении.

По словам представителя администрации Азовского района, подобные погодные явления в основном наблюдаются весной, когда сочетаются такие факторы как таяние снега, сильные дожди и сильный ветер. Для зимы резкий подъем воды является аномальным.